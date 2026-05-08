Lupi, il Pd prepara mozione nel consiglio comunale di Rimini

Tra gli obiettivi indicati anche un censimento aggiornato della popolazione dei lupi nel territorio riminese

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Rimini, Matteo Petrucci, annuncia una mozione sul tema lupi. Il dibattito si è riaperto, in Italia, dopo la testimonianza di MIchele Serra, giornalista, autore e scrittore, il cui cane è stato sbranato dai lupi in Val Tidone. "Purtroppo di casi analoghi ne abbiamo registrati in diverse occasioni anche nella nostra regione, compreso il territorio della provincia di Rimini, dovendo allevatori e cittadini fare i conti con predazioni di cani, gatti, oche e capi di bestiame. Il tutto, non dobbiamo nascondercelo, accompagnato da un senso di impotenza, derivato dall'incertezza e dalla confusione tra i diversi livelli normativi (europeo, nazionale, regionale). Michele Serra, intellettuale e scrittore che certo non può essere tacciato di particolare insensibilità verso la causa animale, dice bene: credo sia giunto il momento di promuovere una riflessione seria ed approfondita a livello nazionale, lontana dai campanilismi ideologici, in grado di approcciare una tematica che sta presentando conti troppo salati a famiglie, allevatori e pastori", commenta Petrucci.

Petrucci ha preparato dunque questa mozione "per avviare un percorso che possa stimolare il dibattito anche a livello provinciale allo scopo di definire obiettivi chiari e raggiungibili nel breve periodo". Primo obiettivo costituire una cabina di regia con gli enti interessati dal fenomeno e la partecipazione di Prefettura, Carabinieri Forestali, Provincia di Rimini e magari Regione Emilia Romagna: "Uno strumento che consentirebbe di analizzare le situazioni più complesse e decidere come intervenire".

Fondamentale, per Petrucci, "lanciare un censimento aggiornato della popolazione dei lupi nel territorio provinciale, per poter disporre di una mappatura affidabile ed aggiornata inerente alla presenza di questi esemplari nel riminese".

"La tutela del lupo ha raggiunto fortunatamente risultati incredibili negli ultimi decenni ma che ora vanno governati. Ed è importante preservare anche quei capi costantemente predati e sottratti alle persone, egualmente meritevoli di esistere in convivenza con l’uomo. E chi cura e ama un animale d’affezione o da allevamento sa bene che non può continuamente limitarne la qualità di vita, caratterizzata da spazi da fruire, per applicare le comunque sacrosante ed indispensabili buone pratiche utili a ridurre le azioni che contribuiscono ad attrarre il lupo", chiosa il capogruppo del Pd.