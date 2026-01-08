Lupi in zona aeroporto di Rimini scoperti grazie alla neve: al via il monitoraggio dei Forestali

Si valutano interventi mirati, finalizzati a prevenire ulteriori ingressi nell'area del sedime aeroportuale

Un branco di quattro lupi è stato avvistato all’interno dell’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini. A seguito di specifiche segnalazioni, sono intervenuti i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini, coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena, che hanno effettuato un sopralluogo congiunto con il personale della Polizia Provinciale.

L’attività ha riguardato il monitoraggio del perimetro aeroportuale, durante il quale sono stati individuati alcuni potenziali punti di accesso che avrebbero favorito l’ingresso della fauna selvatica, in particolare lupi e lepri, all’interno del sedime aeroportuale.

Le operazioni sono state agevolate dalla copiosa nevicata registrata nei giorni scorsi: la presenza della neve ha infatti consentito di individuare con chiarezza numerose impronte, riconducibili al passaggio dei lupi sia in ingresso sia in uscita dall’area aeroportuale, fornendo elementi utili alla ricostruzione dei movimenti degli animali.

Nei prossimi giorni, e qualora richiesto dalle Autorità competenti, le attività di monitoraggio potranno proseguire con interventi mirati, finalizzati a verificare l’auspicata fuoriuscita del branco dal perimetro dell’aeroporto e a prevenire ulteriori ingressi, a tutela della sicurezza delle operazioni aeroportuali.