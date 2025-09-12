Allarme lupi, Marcello (FdI): “Serve un piano straordinario, basta scaricare colpe sul Governo”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia denuncia i crescenti attacchi nell’entroterra riminese e chiede un piano straordinario

Cresce la preoccupazione in provincia di Rimini per gli attacchi dei lupi, sempre più frequenti non solo in aree rurali ma anche all’interno dei giardini delle abitazioni private. A denunciarlo è Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che richiama episodi segnalati in diverse zone del territorio – dal canale deviatore del Marecchia a Vergiano, Padulli e Santa Cristina – dove sarebbero stati avvistati anche branchi fino a cinque esemplari.

“Gli agricoltori e le famiglie – spiega Marcello – si sentono abbandonati dalle istituzioni. Non bastano più recinzioni, cani da guardiania o indennizzi tardivi: servono misure concrete e immediate”.

Il consigliere ricorda che, dopo la recente direttiva europea che ha declassato il lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”, il Governo Meloni ha già autorizzato quote di abbattimento in deroga, con l’Emilia-Romagna che potrà intervenire su 9-15 esemplari. “Altro che immobilismo: dal febbraio scorso Ispra ha dato alle Regioni strumenti e numeri per agire, come già avviene in Trentino e Toscana. È la Regione ora a dover assumersi le proprie responsabilità”.

Marcello annuncia quindi una risoluzione urgente in Assemblea legislativa per chiedere un monitoraggio capillare sul territorio riminese, l’adozione di sistemi di protezione avanzati, contributi per i cani da guardia, tempi rapidi per gli indennizzi e l’apertura di un tavolo permanente tra enti locali, agricoltori e Ministeri competenti.

“La convivenza tra uomo e fauna selvatica è un tema complesso – conclude – ma non possiamo accettare che a pagare siano sempre gli allevatori, gli agricoltori e le famiglie dell’entroterra. Ora servono azioni, non ideologie”.