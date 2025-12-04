Lupi vicino ai centri abitati, Alice Parma: “Preoccupazioni reali. Subito tavolo istituzionale”

“Serve un Piano nazionale. Collaboriamo col Ministero”, le parole della consigliera regionale Pd

“Sulla gestione del lupo servono serietà, responsabilità e unità istituzionale. Le preoccupazioni espresse dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sono reali e condivise anche dalla Regione: gli episodi segnalati nel riminese, dalle predazioni agli avvistamenti in prossimità dei centri abitati, meritano risposte chiare e coordinate. Non è un tema né da minimizzare né da affrontare con slogan”. Così Alice Parma, vice capogruppo Pd in Assemblea legislativa, su uno dei temi più caldi delle ultime settimane riguardanti il territorio riminese. “Condivido quindi la necessità di aprire un tavolo istituzionale ampio, che coinvolga amministratori, allevatori, associazioni, corpi tecnici e tutti i livelli di governo. È necessario mettere insieme le competenze e costruire risposte nuove, non inerziali. Da parte della Regione Emilia-Romagna, come abbiamo dimostrato in questi mesi, la disponibilità c’è, ed è totale", aggiunge Parma, che elogia l'azione della Regione, fatta di "azioni concrete, risorse economiche e competenze per limitare la proliferazione e l’avvicinamento dei lupi ai centri urbani, operando nel quadro normativo nazionale ed europeo".

“Le preoccupazioni dei cittadini negli ultimi mesi però sono arrivate forti e chiare, e ci stiamo dedicando a questo allarme quotidianamente. Il nodo centrale è gestire un fenomeno preoccupante a livello nazionale, ed è lì che siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni puntuali. C’è urgenza di collaborare con il Ministero per definire un Piano lupi nazionale che raccolga le istanze delle Regioni, così come richiesto da alcune di queste in sede di Conferenza Stato Regioni. Serve un quadro chiaro che definisca criteri e strumenti, così da permettere ai territori di intervenire in modo rapido ed efficace. C'è bisogno di scelte immediate e una linea comune. La Regione è pronta a collaborare per andare tutti nella stessa direzione e rispondere ai territori e alle persone", conclude Parma.