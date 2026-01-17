Lupo avvistato sulla via Emilia, comitati attaccano: "Tutela ambiente no a scapito della sicurezza"

Viserba Monte e Viserba Punta Capo: "Lupi sempre più vicini ai centri abitati"

"La presenza del lupo nel territorio riminese continua a destare forte preoccupazione". Così i comitati Viserba Monte e Viserba Punta Capo commentano l'ultimo video circolante sui social, che raffigura un lupo solitario visto aggirarsi nei prati a ridosso della via Emilia, "una zona densamente abitata e prossima a scuole e abitazioni". "Un episodio - scrivono i comitati - che conferma come questi animali si stiano spingendo sempre più vicino ai centri urbani, con potenziali rischi per la sicurezza e la serenità dei residenti".

I due comitati parlano di preoccupazioni dei cittadini e di tante segnalazioni su una situazione sempre più critica. "A fronte di tante parole, però, mancano ancora risposte concrete. Siamo stanchi di assistere a teatrini politici per la ricerca di consenso, mentre famiglie, bambini e attività del territorio restano esposti a problemi reali", attaccano i due comitati, che ricordano: "Nei direttivi dei nostri comitati siedono persone di ogni orientamento politico, unite dall’obiettivo di tutelare il territorio e la comunità. Quando la politica appare distante o lenta, i comitati intervengono, ma non possono essere lasciati soli".

Alle istituzioni viene chiesto "Monitoraggio costante delle aree sensibili e dei movimenti dei branchi, interventi di dissuasione e contenimento nelle zone prossime ai centri abitati, informazione chiara e tempestiva alla popolazione e coordinamento reale tra Comune, Regione, Prefettura e autorità competenti".

I comitati riportano le parole anche del medico veterinario Emanuele Giordano, esperto in animali selvatici, che invita ad affrontare il problema in modo scientifico e strutturato: "La presenza dei lupi e della fauna selvatica è una situazione che nel tempo si è ampliata e richiede oggi un serio controllo delle popolazioni e dei loro spostamenti. La cattura e l’abbattimento non rappresentano soluzioni strutturali: la gestione efficace passa dal monitoraggio dei branchi, da sistemi di prevenzione e da metodi di allontanamento mirati. È inoltre fondamentale organizzare incontri pubblici con tecnici del settore per spiegare ai cittadini perché si è arrivati a questa situazione e come gestire correttamente la convivenza tra uomo e animale selvatico".

I Comitati di Viserba Monte e Viserba Punta Capo ribadiscono che "la tutela dell’ambiente sia un valore fondamentale, ma non può andare a scapito della sicurezza, della vivibilità dei quartieri e della serenità delle famiglie. La convivenza tra uomo e fauna selvatica deve essere costruita attraverso interventi concreti, responsabili e scientificamente fondati, non lasciata all’emergenza. I cittadini di Rimini Nord meritano risposte chiare, rapide e coordinate da parte delle istituzioni, affinché la protezione della natura vada di pari passo con la tutela delle persone e del territorio".