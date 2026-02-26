Macaco Vibes rompe i tabù: "Serata esclusiva per donne, per parlare di intimità e coppia"

Il locale di Rimini lancia la serata dedicata alle donne, martedì 3 marzo

Il Macaco Vibes di Rimini dedicherà una serata alle donne, martedì 3 marzo, con l'obiettivo di affrontare senza filtri temi legati a relazioni, intimità e dinamiche di coppie. Il format ha preso il nome di "Confessioni nella giungla". Sarà un evento a numero chiuso, riservato alle donne, massimo 60 partecipanti, che potranno inviare domande in forma anonima tramite Qr Code. A disposizione ci sarà un esperto in sessuologia e relazioni di coppia, Ennio Carfi. «Volevamo creare qualcosa di diverso dalla classica serata – spiega Roberto Rinaldi, titolare del Macaco Vibes –. Un momento dedicato all’ascolto femminile, dove si possa parlare di ciò che spesso resta non detto. Senza spettacolarizzazione, ma con rispetto e competenza». La serata inizierà alle 20:30 con apericena e menù alla carta, mentre il momento di confronto prenderà il via alle 21:30. «L’iniziativa si inserisce in un percorso di evoluzione del locale, che negli ultimi mesi ha ampliato la propria offerta proponendo format tematici capaci di unire intrattenimento, partecipazione e contenuto», spiega la direzione del locale.