Maestra d’asilo nido assolta dall’accusa di maltrattamenti sui bambini

L'assoluzione con formula piena. Le indagini nate da segnalazione di una collaboratrice scolastica

Una maestra d'asilo nido, difesa dall'avvocata Giovanna Ollà, è stata assolta, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini a lei affidati in una delle strutture del nostro territorio. Il processo, per fatti risalenti all'anno scolastico 2017-2018, è nato da un'indagine sviluppata a seguito della segnalazione di una collaboratrice scolastica. La maestra è finita sul banco degli imputati per presunti comportamenti aggressivi, tra i quali strattonare i bambini facendoli cadere, o trattenerli con forza sulle brandine durante l’ora del riposo. Secondo l'accusa, avrebbe usati toni di voce minacciosi e aggressivi. Per la difesa, invece, toni severi, nell'ambito di un'attività educativa, spesso correttiva, che non erano mai trascesi in aggressività o comportamenti violenti. I bambini, da quanto emerso, non hanno mai avuto comportamenti anomali, ad esempio non si registrano rifiuti di frequentare l'asilo, né sono mai stati riscontrati segni di maltrattamenti fisici. I genitori si erano costituiti parte civile attraverso gli avvocati Massimiliano Orrù e Ilenia Campana.