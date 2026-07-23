Maglie di calcio tarocche e profumi, tre sequestri in 24 ore a Bellaria Igea Marina

In totale sequestrati circa 300 pezzi tra capi di abbigliamento e profumi con etichette contraffatte

Centocinquanta capi di abbigliamento sequestrati, in maggior parte imitazioni di maglie da calcio dei principali club di serie A: è il risultato di un blitz anti abusivismo commerciale operato ieri (22 luglio) dalla Polizia Locale in zona Cagnona a Bellaria Igea Marina. La merce, recuperata in due distinti momenti, è stata verosimilmente abbandonata dai venditori abusivi, prima che potessero essere fermati e identificati dagli operatori.

Un secondo intervento è stato invece effettuato al mercato settimanale di Bellaria Igea Marina: tutto è partito dagli ambulanti che hanno segnalato la presenza di una persona intenta a vendere, a prezzi stracciati, profumi probabilmente con etichette contraffatte. Gli agenti del Comando di via Leonardo da Vinci, affiancati da una pattuglia della Guardia di Finanza, hanno fermato l'uomo, poi denunciato, sequestrando oltre 150 confezioni di profumo con etichette di noti brand, merce risultata appunto contraffatta.