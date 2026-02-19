Mai più Crans Montana: imprese e istituzioni a dialogo a Rimini

Auditorium gremito a Rimini per l’incontro sui controlli nei pubblici esercizi

Grande partecipazione al convegno organizzato da Confcommercio, Fipe e Silb della provincia di Rimini dedicato al tema dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. L’incontro, ospitato presso l’Auditorium “Gianni Indino”, ha registrato il tutto esaurito, con un’ampia presenza di imprenditori di pubblici esercizi, titolari di discoteche, tecnici e consulenti del settore.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, seguito dagli interventi del Questore di Rimini, Ivo Morelli, del Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini, Luigi Ferraiuolo, del presidente provinciale del SILB-Confcommercio Claudio Aulizio e del presidente provinciale di FIPE-Confcommercio Denis Preite. Al centro del confronto, il corretto inquadramento normativo delle attività di bar, ristorazione e dei locali di intrattenimento, con particolare attenzione ai Protocolli di sicurezza, agli aspetti applicativi legati alla prevenzione incendi. Numerosi gli interventi dalla platea, con domande e richieste di chiarimento su casi concreti, normative e applicazione dei Protocolli. Le risposte fornite hanno contribuito a fare chiarezza sulle norme e procedure operative, confermando l’utilità di un dialogo diretto tra imprese e istituzioni.

Il Questore Morelli e il Comandante Ferraiuolo hanno sottolineato l’importanza di promuovere un divertimento consapevole e sicuro, fondato sulla collaborazione tra imprenditori, tecnici e organi di controllo. È stata ribadita la necessità di informare correttamente i clienti attraverso i codici di comportamento e di aderire con convinzione ai Protocolli sottoscritti, strumenti fondamentali per abbattere i rischi sia sul fronte della prevenzione incendi, sia su quello della sicurezza complessiva dei locali. L’invito agli imprenditori è stato di assumere un atteggiamento proattivo. Le autorità hanno confermato apertura e piena collaborazione, con la massima disponibilità al confronto e al dialogo costante. Si è trattato dunque di un appuntamento fondamentale per il comparto, capace di coniugare approfondimento tecnico, chiarezza normativa e costruzione di un rapporto solido e continuativo tra imprese e istituzioni, nell’interesse della sicurezza e della qualità della vita e dell’offerta turistica del territorio riminese.

“Siamo molto soddisfatti della straordinaria partecipazione e della qualità del confronto - ha dichiarato Giammaria Zanzini -. La sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un valore che qualifica le nostre imprese e rafforza il rapporto di fiducia con i clienti e con il territorio. Occasioni come questa dimostrano quanto sia fondamentale creare momenti di dialogo e confronto diretto con le istituzioni. Gli uffici di Confcommercio sono disponibili per approfondimenti sui Protocolli, consulenze nelle autorizzazioni e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso un confronto costante con le autorità proposte”.

“Il confronto di oggi è stato concreto, utile e orientato alle soluzioni - ha sottolineato Denis Preite -. Ringraziamo le autorità per la disponibilità e per l’approccio collaborativo dimostrato, che assicuriamo anche da parte nostra come associazione e come imprenditori di settore. Aderire ai Protocolli significa creare una sinergia importante tra imprenditori, organi di controllo e dunque più sicurezza in città, nel posto di lavoro e nei luoghi di grande socialità”.

“Per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - ha aggiunto Claudio Aulizio - è essenziale lavorare in piena sinergia con chi è chiamato a vigilare. I Protocolli e la formazione garantiscono un divertimento sicuro nell’interesse di chi opera e dei clienti, nonché della qualità dell’offerta e dell’intero territorio. Questo incontro rappresenta un passo davvero importante in questa direzione”.