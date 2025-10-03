Maiolo, Capoluogo isolato da giorni: senza linea fissa né internet dal 26 settembre

Capoluogo di Maiolo isolato da oltre una settimana: senza linea fissa né internet. Lo segnala un lettore alla nostra redazione.

Da ormai più di una settimana, una parte del Comune di Maiolo, in particolare la zona del Capoluogo, sta vivendo una situazione di grave disagio dovuta all’assenza totale di collegamenti telefonici e internet.

Lo segnala un nostro lettore alla nostra redazione

Il disservizio è iniziato nella mattinata di venerdì 26 settembre 2025, quando un guasto tecnico ha interrotto completamente la linea fissa e la connessione internet nella zona. Secondo quanto riferito dagli operatori della compagnia TIM, responsabile del servizio, la causa sarebbe la caduta di un palo, evento che avrebbe coinvolto 27 famiglie residenti.

Nonostante le numerose segnalazioni inviate dai cittadini e gli appelli alla compagnia per un rapido intervento, alla data odierna – 23ottobre – il problema non è ancora stato risolto. L’intera area interessata rimane completamente isolata, senza possibilità di comunicare, lavorare da remoto, accedere a servizi digitali essenziali o, in casi di emergenza, contattare i servizi sanitari.

La situazione sta generando crescente preoccupazione tra i residenti, soprattutto tra gli anziani e le persone che necessitano di assistenza medica. Alcuni cittadini si sono rivolti direttamente al Comune chiedendo un intervento urgente affinché TIM provveda al ripristino della linea quanto prima.

Il silenzio e la lentezza della risposta da parte dell’operatore telefonico stanno alimentando il malcontento, trasformando un problema tecnico in una vera e propria emergenza sociale per una comunità già alle prese con le difficoltà quotidiane delle aree interne e meno servite.

Le istituzioni locali stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali sui tempi di risoluzione del guasto.