Maiolo celebra la tradizione: torna la Festa del Pane

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna l'appuntamento dedicato al pane e alla spianata

Profumo di pane appena sfornato, musica dal vivo e tradizioni che si rinnovano: sabato 28 e domenica 29 giugno torna a Maiolo l’attesa Festa del Pane, appuntamento ormai fisso dell’estate, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Maiolo.



Il programma si apre sabato 28 giugno con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 17, dove sarà possibile acquistare pane e spianate appena sfornate. La sera, dalle 19, cena su prenotazione a base di prodotti locali, seguita da una serata danzante con Dj Kel.



Domenica 29 giugno la festa entra nel vivo fin dal mattino con l’apertura del Forno Capoluogo, cuore simbolico dell’evento, e un ricco programma che include mercatino artigianale, visite al Museo del Pane, spazi di intrattenimento per bambini e adulti e il laboratorio partecipato “Mani in pasta”, dove si potrà riscoprire il piacere di impastare come una volta.



Nel pomeriggio, dalle 16:30, spazio alla musica con Lisa Bretani e la sua band, che accompagneranno i presenti fino allo spettacolo delle sirene danzanti, previsto per le ore 19. A seguire, ancora musica con l’orchestra di Lisa Bretani.



Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram della Pro Loco di Maiolo.