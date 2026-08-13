Maiolo, Ferragosto in piazza con la Festa della Spianata e il ritorno della tradizione

Il 15 agosto gastronomia, musica e tradizioni si incontrano in Piazza Sandro Pertini, con lo sguardo rivolto alla storica Festa del Ritorno

Maiolo torna a festeggiare il Ferragosto con la Festa della Spianata, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Maiolo che unisce gastronomia, musica e riscoperta delle tradizioni del paese. La serata del 15 agosto prenderà il via alle 18, in Piazza Sandro Pertini, con l’apertura degli stand gastronomici. Protagonista sarà naturalmente la spianata, uno dei prodotti più semplici e rappresentativi della tradizione locale, pronta a diventare il simbolo di una serata pensata per stare insieme e condividere il clima della festa. Il Ferragosto, però, per Maiolo non è soltanto una ricorrenza estiva. Il 15 agosto è stato per molti anni legato alla storica “Festa del Ritorno”, un appuntamento che rappresentava un importante momento di incontro per la comunità maiolese. Era l’occasione per ritrovarsi e, soprattutto, per accogliere coloro che nel corso degli anni avevano lasciato il paese e che durante l’estate tornavano alle proprie origini, ritrovando familiari, amici e i luoghi dell’infanzia. Una tradizione rimasta nella memoria di molti e che oggi la Pro Loco vuole provare a recuperare e valorizzare. L’obiettivo, a partire dal prossimo anno, è infatti quello di riportare il Ferragosto maiolese sempre più vicino allo spirito della Festa del Ritorno, adattandolo ai tempi attuali ma conservandone il significato più profondo: tornare a Maiolo, ritrovarsi e mantenere vivo il legame con il paese e con la sua comunità. Per l’edizione di quest’anno, dopo l’apertura degli stand e l’intrattenimento, la musica sarà protagonista a partire dalle 21.30, quando sul palco saliranno i Moka Club. La formazione, conosciuta e apprezzata per la qualità dei suoi spettacoli dal vivo, proporrà uno show fatto di musica, energia e divertimento, con un repertorio capace di attraversare generi ed epoche e di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Una presenza di rilievo per la notte di Ferragosto, che porterà in piazza uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico fino a tarda sera. Al termine del concerto, infatti, la festa continuerà con il DJ set di Kel, per proseguire tra musica e divertimento.

La Festa della Spianata vuole così essere qualcosa di più di un appuntamento gastronomico e musicale. Per la Pro Loco rappresenta un primo passo verso il recupero di quello spirito di incontro, appartenenza e condivisione che per tanti anni ha caratterizzato il Ferragosto a Maiolo. Una festa nel presente, dunque, ma con lo sguardo rivolto alla memoria: perché tornare a Maiolo a Ferragosto possa tornare a significare, per chi vive qui e per chi è partito, anche ritrovare una parte della propria storia.