Maiolo, il Torneo di calcio a 6 entra nel vivo: sabato finali e festa con Luci sul Campo

Sabato 18 luglio premiazioni, anguriata e grande festa "Luci sul Campo" per chiudere l'estate dello sport di Maiolo

Entra nella fase decisiva il 14° Torneo di calcio a 6 "Città di Maiolo", uno degli appuntamenti più attesi dell'estate maiolese. La settimana conclusiva decreterà la squadra vincitrice con un programma ricco di sfide: giovedì 16 luglio sono in programma le semifinali e sabato 18 luglio le finali, con la sfida per il terzo e quarto posto alle 20.30 e la finalissima alle 21.30. Al termine delle gare si terranno le premiazioni ufficiali del torneo nel piazzale antistante il campo sportivo, seguite dalla tradizionale anguriata offerta a tutti i partecipanti e al pubblico.

Sabato 18 luglio la serata proseguirà con "Luci sul Campo", la festa che da quattordici anni accompagna la conclusione del torneo ed è diventata un appuntamento fisso dell'estate di Maiolo. L'ingresso sarà gratuito e il protagonista sarà ancora una volta il divertimento. La manifestazione nasce con l'obiettivo di riunire persone di tutte le età attraverso la musica, proponendo una selezione di grandi successi da cantare insieme, in un'atmosfera di festa che invita anche a ballare grazie anche alla musica proposta da i dj di Luci sul Campo.