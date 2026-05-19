Maiolo, un guasto provoca blackout Internet: disagi per la cittadinanza

Smartphone privi di linea o impossibilitati a navigare sul web, computer e dispositivi con collegamenti Internet non funzionanti

Da qualche giorno i cittadini di Maiolo stanno segnalando disagi legati ai servizi Tim, con problemi che riguardano sia la telefonia mobile sia la connessione Internet. In diverse zone del territorio utenti e famiglie segnalano criticità: smartphone privi di linea o impossibilitati a navigare sul web, computer e dispositivi con collegamenti Internet non funzionanti, una situazione che sta creando difficoltà nelle comunicazioni quotidiane e nelle attività lavorative. Alla base del disservizio ci sarebbe un guasto di natura accidentale, la cui risoluzione si sta rivelando particolarmente complessa dal punto di vista tecnico. Sul posto sono già al lavoro i tecnici incaricati di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto emerso, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore. A confermare i problemi riscontrati sul territorio è anche il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori: "Abbiamo grossi problemi in paese con le linee"