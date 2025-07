Maledette Malelingue Festival 2025: esposte le chitarre Wandré suonate da Lucio Corsi a Sanremo

Il 12 e 13 luglio, un’esposizione di chitarre e un test-point dove chiunque potrà cimentarsi e scoprire la storia degli strumenti

Qualcuno direbbe che si torna sempre dove si è stati bene, per Marco Ballestri “partigiano di Wandré”, vero nomeAntonio Pioli, rivoluzionario liutaio di Reggio Emilia che trasformò la chitarra elettrica in un’opera d’arte pop, si potrebbe dire che “si torna sempre dove sono nati degli incontri straordinari”.

Galeotto fu infatti, nel luglio 2023, il Maledette Malelingue Festival a Novafeltria (RN), dove avvenne l’incontro tra Marco Ballestri e Lucio Corsi. Grazie alla sua amicizia con Filippo Graziani, Ballestri — insieme ai “partigiani di Wandré”, che si occupano di divulgare e organizzare mostre per far conoscere queste meravigliose chitarre — era stato invitato ad esporre al Festival, mentre Lucio Corsi era uno degli ospiti del concerto dedicato a Ivan Graziani.

Qualche ora prima di salire sul palco, passeggiando lungo il parco Ivan Graziani a Novafeltria dove si svolgevano altri eventi del Festival, Lucio Corsi incontrò Ballestri e scattò subito la scintilla: Lucio si fermò a provare qualche chitarra e rimase folgorato sia dai suoni che dall’estetica di questi strumenti.

Da quel momento è rimasto in contatto con Ballestri con la promessa di rivedersi per collaborare, magari in occasione di un concerto. Poco più di un anno dopo si è presentata l’occasione: Lucio Corsi ha proposto a Ballestri di portare le chitarre di Wandré sul palco dell’Ariston.

Il genere di Lucio Corsi richiama molto il glam rock e le chitarre Wandré si sposano perfettamente con questo stile, diventando una sorta di protesi del corpo. Dopo due anni, Marco Ballestri e i partigiani di Wandré torneranno a Novafeltria al Maledette Malelingue Festival, il12 e 13 luglio, con un’esposizione di chitarree un test-point dove chiunque potrà cimentarsi e scoprire le storie dietro questi strumenti.

Tra tutte, spiccheranno per il carico di emozione la Rock Oval suonata da Lucio Corsi sul palco dell’Ariston e dell’Eurovision e la Blue Jeans Trilam rossa utilizzata nelle stesse occasioni da Tommaso Ottomano.

L’esposizione si inserisce in un ricco calendario della quarta edizione del Maledette Malelingue Festival, che celebra gli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani.

Durante le due giornate si alterneranno: le esibizioni de “Il Tenco Ascolta”, le premiazioni del concorso “Il Disegnatore è libero” con Giuseppe Camuncoli e la Scuola Comics di Reggio Emilia, la prima nazionale del libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone, la reunion del coro voci bianche Ivan Graziani, laboratori e giochi per bambini, esibizioni live e dj set, in attesa dei grandi concerti serali.

Sabato 12 luglio alle 21:30si esibirà il noto cantautore Ron, amico di Ivan Graziani, con il tour “Al centro esatto della Musica. Domenica 13 luglio, sempre alle 21:30, la grande festa per il compleanno di Ivan con i figli Filippo, Tommy e la loro band in “Ottanta. Buon compleanno Ivan – una festa itinerante”.

Prevendita dei biglietti

Questa sera in occasione del Carnevale Estivo in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria presso le casse dello stand Proloco Novafeltria APS a partire dalle ore 18.00 sarà possibile acquistare la prevendita in biglietto cartaceo a un prezzo ridotto rispetto al prezzo al botteghino. Disponibili ancora pochi posti a sedere per il concerto del sabato! Il biglietto in prevendita da diritto all'ingresso salta fila.

Si ricorda che il biglietto da accesso a tutti i contenuti del Festival che trovate in programma, ad eccezione della mostra di Giuseppe Camuncoli presso l'oratorio di Santa Marina che é ad ingresso gratuito.