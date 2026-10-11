Malle Mutór, gran finale sulla spiaggia di Rimini con lo spettacolo del motocross

Oltre 200 piloti e 42 partecipanti stranieri per quattro giorni di mototurismo tra Centro Italia e fuoristrada. Oggi l'evento Mar&Mutór

Ultima giornata oggi per Malle Mutór, l’evento di mototurismo sportivo che in questi giorni ha trasformato Piazzale Boscovich e la spiaggia di Rimini nel punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. Oltre 200 piloti, con una significativa presenza internazionale, sono stati protagonisti di quattro giorni di avventura, attraversando alcuni degli scenari più suggestivi del Centro Italia tra Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Sono 42 i partecipanti provenienti dall’estero, tra Austria, Serbia, Germania e Svizzera, a conferma del respiro internazionale della manifestazione. Il programma ha previsto tre tappe, due percorsi giornalieri tra cui scegliere e circa 700 chilometri di fuoristrada, in un’esperienza che ha unito navigazione, tecnica di guida e scoperta del territorio. Un viaggio su due ruote tra strade sterrate, paesaggi suggestivi e tratti tecnici, nel quale ogni partecipante ha potuto mettersi alla prova scegliendo il percorso più adatto al proprio stile di guida. Il gran finale è in programma oggi con Mar&Mutór, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, che porta il motocross direttamente sulla spiaggia di Rimini. Un fettucciato tecnico sulla sabbia farà da scenario a una giornata di accelerazioni, salti, curve e cambi di ritmo, mettendo alla prova velocità, precisione e controllo dei piloti su un fondo particolarmente impegnativo. Le moto da cross saranno protagoniste per tutta la giornata, regalando al pubblico uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina, con il mare a fare da sfondo. La spiaggia è del resto una delle grandi protagoniste di Malle Mutór: ogni mattina i partecipanti affrontano un'esclusiva partenza con 7 chilometri sulla sabbia del litorale riminese, prima di raggiungere l’entroterra e imboccare gli itinerari fuoristrada. Un'immagine distintiva della manifestazione, che unisce il fascino del mare all’avventura dei grandi rally e che, con Mar&Mutór, lascia spazio a una nuova sfida tutta dedicata al motocross. A pochi passi dal tracciato, il Village di Piazzale Boscovich accompagnerà il gran finale con un programma dedicato al mondo delle due ruote. Gli stand degli espositori e dei partner tecnici permetteranno di scoprire le ultime novità del settore motociclistico, mentre i test ride offriranno agli appassionati la possibilità di conoscere e provare da vicino alcuni dei modelli più interessanti del mercato. Non mancheranno i food truck, per vivere il villaggio anche come luogo d’incontro e convivialità, tra piloti, aziende e pubblico. Il Village rappresenta così il punto di ritrovo ideale per immergersi nell’atmosfera di Malle Mutór, conoscere da vicino la community del mototurismo e seguire da bordo pista le evoluzioni dei protagonisti di Mar&Mutór. Il Village di Piazzale Boscovich e lo spettacolo di Mar&Mutór sono aperti gratuitamente al pubblico. Una domenica che chiude quattro giorni all’insegna dei motori, della tecnica e dell’adrenalina, per vivere il gran finale della quarta edizione di Malle Mutór in una cornice unica, dove la passione per le due ruote incontra il mare di Rimini.