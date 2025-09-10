Malle Mutór torna sulla spiaggia di Rimini dal 23 al 26 ottobre: iscrizioni ancora aperte

Per il terzo anno consecutivo, Bridgestone si conferma Main Sponsor dell’evento

Torna a Rimini dal 23 al 26 ottobre Malle Mutór, l’evento di mototurismo sportivo che attrae motociclisti da tutta Europa e unisce adrenalina, paesaggi unici e passione per le due ruote. Giunto alla terza edizione, l’evento conferma due elementi distintivi: la partenza dalla spiaggia con 7 km da percorrere in esclusiva e il village in Piazzale Boscovich aperto al pubblico gratuitamente, che attira appassionati, curiosi e famiglie in una delle zone più iconiche della città.

Per il terzo anno consecutivo, Bridgestone si conferma Main Sponsor dell’evento. Leader mondiale negli pneumatici e nelle soluzioni per la mobilità sostenibile, Bridgestone rafforza il legame con uno degli appuntamenti motociclistici più attesi del panorama mototuristico sportivo, mettendo in campo la propria competenza, l’attenzione costante alle performance e l’impegno per la sicurezza che da sempre la contraddistinguono. Ai partecipanti sarà dedicato un servizio esclusivo di cambio gomme all’interno del village tecnico, per affrontare ogni percorso con fiducia e controllo.

Durante le giornate della manifestazione, i motociclisti attraverseranno la spiaggia di Rimini e affronteranno itinerari che toccheranno Emilia-Romagna, Marche e Toscana, tra sterrati e paesaggi mozzafiato.

Il village di Piazzale Boscovich, aperto gratuitamente, offrirà al pubblico un’esperienza completa: si potrà infatti assistere alle fasi salienti della manifestazione, conoscere i partecipanti, scoprire le ultime novità del settore, trovare food truck, musica e intrattenimento per grandi e piccoli, e godersi un aperitivo in una delle zone più iconiche della città.

Le iscrizioni sono ancora aperte: piloti esperti e appassionati hanno così l’opportunità di partecipare a un evento che conferma Rimini come punto di riferimento europeo per il mototurismo sportivo, unendo adrenalina, territorio e passione per le due ruote.