Malo, due su due: e il Tropical Coriano fa l'impresa espugnando Pistoia (0-1)

Secondo gol nelle ultime due partite per l'attaccante scuola Mezzolara

Pistoiese - Tropical Coriano 0-1

PISTOIESE (4-3-3): Giuliani - Cuomo (33' st Costa Pisani), Gennari, Bertolo, Pellegrino (17' st Tempre) - Campagna (13' st Pinzauti), Maldonado, Biagi - Saporetti (17' st Di Nolfo), Raicevic (27' st Montalto), Russo. A disp.: Magalotti, Della Latta, Rossi, Pellizzari. All.: Lucarelli.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): De Gori - Moricoli (24' st Pungelli), Anastasi, Bellavista, Fabbri - Danieli, Carnesecchi - Piermaria, Malo, Barbatosta (46' st Capicchioni) - Pacchioni. A disp.: Guiducci, Omokaro, Franco, B.Brisku, E.Briski, Pasquini, Bianchi. All.: Scardovi.

ARBITRO: Zini di Udine.

MARCATORI: 12' st Malo.

AMMONITI: Pellegrino, Montalto, Russo.

PISTOIA Impresa del Tropical Coriano, che dopo aver superato 2-0 l'Imolese, batte la Pistoiese, 9 vittoria di fila in casa tra coppa e campionato. A decidere la gara è Alberto Malo, al secondo gol consecutivo con la maglia corianese. In classifica il Tropical è a +5 sulla penultima Trevigliese, a -3 dalla coppia Imolese (sconfitta dal Desenzano) e Sasso Marconi (vincitore in casa con il Rovato Vertovese). I playout sono vicini, ma il Progresso ha vinto a sorpresa con il Lentigione e agganciato la Correggese a 35: così anche la terz'ultima, nella fattispecie il Coriano, retrocederebbe.

Tornando alla gara, la Pistoiese parte in attacco, ma al 4' De Gori si supera sul tentativo di Biagi. Il portiere replica al 14', opponendosi al sinistro di Biagi servito da Raicevic. Al 20' De Gori devia in angolo il sinistro di Saporetti. La replica corianese è affidata al 24' a Malo, il tiro è alto, poi ancora attacchi dei locali, ma De Gori è chiamato in causa solo al 37' dal tiro dalla lunga distanza di Bertolo.

Il Tropical Coriano si difende bene e trova il gol al 57' con un tiro di Malo, che beffa il disattento Giuliani. Due gol nelle ultime due gare per l'attaccante, che tiene a galla la squadra rossoblù. Al 69' la Pistoiese segna con Russo, rete annullata per fuorigioco. Nel recupero è ancora De Gori gigantesco: il portiere si oppone al tiro dell'esperto Montalto.