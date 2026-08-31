Altarimini

Malore a Bellaria, turista di 80 anni muore sulla spiaggia

Tragedia al Bagno 32: l'anziano, originario della provincia di Arezzo, si è accasciato mentre passeggiava in acqua. Inutili i soccorsi

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
31 agosto 2026 17:50
Malore a Bellaria, turista di 80 anni muore sulla spiaggia - Foto di repertorio
Foto di repertorio
Bellaria Igea Marina
Cronaca
Condividi

Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Bellaria, dove un turista di 80 anni, originario della provincia di Arezzo, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, all'altezza del Bagno 32. Secondo quanto ricostruito, l'anziano stava passeggiando in acqua quando, improvvisamente, si è accasciato, perdendo i sensi. A prestare i primi soccorsi è stato il bagnino di salvataggio, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nel frattempo è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Nonostante i tentativi di rianimazione e tutti gli sforzi del personale intervenuto, per l'80enne non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha ripreso a battere e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera di Bellaria, impegnati negli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini