Malore a Bellaria, turista di 80 anni muore sulla spiaggia

Tragedia al Bagno 32: l'anziano, originario della provincia di Arezzo, si è accasciato mentre passeggiava in acqua. Inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Bellaria, dove un turista di 80 anni, originario della provincia di Arezzo, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, all'altezza del Bagno 32. Secondo quanto ricostruito, l'anziano stava passeggiando in acqua quando, improvvisamente, si è accasciato, perdendo i sensi. A prestare i primi soccorsi è stato il bagnino di salvataggio, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nel frattempo è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Nonostante i tentativi di rianimazione e tutti gli sforzi del personale intervenuto, per l'80enne non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha ripreso a battere e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera di Bellaria, impegnati negli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.