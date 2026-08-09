Rimini: rischia di affogare nelle acque del bagno 81, paura per un turista

L'uomo, 56 anni, è stato portato in salvo dai marinai di salvataggio e poi ricoverato in ospedale a Rimini.

Un turista di 56 anni, originario del nord Italia, ha rischiato di morire annegato oggi pomeriggio (domenica 9 agosto), intorno alle 14.15, nelle acque del bagno 81 di Rimini, all'altezza del lungomare Di Vittorio. Il marinaio di salvataggio Gabriele Ricucci si è subito accorto che qualcosa non andasse: ha visto l'uomo in mare sparire tra le onde. La moglie, che era con lui, ha cercato di soccorrerlo, ma senza riuscirci. Il marinaio di salvataggio, intervenuto con il collega Andrea Manduchi, ha riportato a riva il turista: aveva bevuto un elevata quantità di acqua ed era incosciente, con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Le operazioni di soccorso sono andate a buon fine e l'uomo è stato affidato al personale del 118, per il ricovero all'ospedale Infermi di Rimini.