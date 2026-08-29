Malore in mare a Riccione, 88enne soccorso dai Salvataggi: decisive le manovre di rianimazione

Questa mattina, sabato 29 agosto, un uomo di 88 anni di Pisa ha avuto un malore in acqua davanti ai Bagni 122. Soccorso dai bagnini

Un momento di grande apprensione si è verificato questa mattina, sabato 29 agosto, intorno alle 10.30, in mare davanti ai Bagni 122 di Riccione, dove un uomo di 88 anni, residente a Pisa, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. A richiamare l’attenzione del salvataggio Michelangelo Monaldini sono state le persone presenti in mare. Il bagnino è immediatamente intervenuto, segnalando l’emergenza con tre fischi e raggiungendo l’anziano. Con l’aiuto di alcuni bagnanti, è riuscito a portarlo fuori dall’acqua. Nel frattempo, il salvataggio Lorenzo Mainardi, in servizio alla torretta 124, ha sentito i fischi provenire dal mare e si è precipitato alla torretta del collega per recuperare il defibrillatore. Una volta raggiunto l’anziano, i due bagnini hanno iniziato le manovre di rianimazione, utilizzando il defibrillatore e intervenendo tempestivamente in attesa dei soccorsi sanitari. Dopo una serie di scariche con il defibrillatore, e grazie all’arrivo del personale del 118, l’uomo è stato intubato e successivamente trasportato all’ospedale di Rimini. L’88enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto osservazione e riceve le cure necessarie. La rapidità dell’intervento dei due salvataggi, insieme alla collaborazione dei bagnanti e al successivo arrivo dei soccorritori del 118, è stata fondamentale per prestare immediatamente assistenza all’uomo e consentire l’avvio delle manovre salvavita.