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Malore in mare a Riccione, 88enne soccorso dai Salvataggi: decisive le manovre di rianimazione

Questa mattina, sabato 29 agosto, un uomo di 88 anni di Pisa ha avuto un malore in acqua davanti ai Bagni 122. Soccorso dai bagnini

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
29 agosto 2026 19:34
Malore in mare a Riccione, 88enne soccorso dai Salvataggi: decisive le manovre di rianimazione -
Riccione
Cronaca
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Un momento di grande apprensione si è verificato questa mattina, sabato 29 agosto, intorno alle 10.30, in mare davanti ai Bagni 122 di Riccione, dove un uomo di 88 anni, residente a Pisa, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. A richiamare l’attenzione del salvataggio Michelangelo Monaldini sono state le persone presenti in mare. Il bagnino è immediatamente intervenuto, segnalando l’emergenza con tre fischi e raggiungendo l’anziano. Con l’aiuto di alcuni bagnanti, è riuscito a portarlo fuori dall’acqua. Nel frattempo, il salvataggio Lorenzo Mainardi, in servizio alla torretta 124, ha sentito i fischi provenire dal mare e si è precipitato alla torretta del collega per recuperare il defibrillatore. Una volta raggiunto l’anziano, i due bagnini hanno iniziato le manovre di rianimazione, utilizzando il defibrillatore e intervenendo tempestivamente in attesa dei soccorsi sanitari. Dopo una serie di scariche con il defibrillatore, e grazie all’arrivo del personale del 118, l’uomo è stato intubato e successivamente trasportato all’ospedale di Rimini. L’88enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto osservazione e riceve le cure necessarie. La rapidità dell’intervento dei due salvataggi, insieme alla collaborazione dei bagnanti e al successivo arrivo dei soccorritori del 118, è stata fondamentale per prestare immediatamente assistenza all’uomo e consentire l’avvio delle manovre salvavita.

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