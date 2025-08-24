Maltempo: a Bellaria è caduto un albero sui binari. Treno bloccato e passeggeri evacuati

Un albero è precipitato a Bellaria a causa del maltempo bloccando un treno sulla linea Rimini-Ravenna

Notte di maltempo terribile in Romagna: a Bellaria un albero è caduto sui binari. I vigili del fuoco, con Rfi, hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna. In zona Rimini ci sono circa 80 interventi dei vigili del fuoco, in coda, con squadre di emergenza al lavoro anche dal comando di Forlì-Cesena. (ANSA)