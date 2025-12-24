Maltempo alla vigilia di Natale: allerta arancione in Emilia-Romagna, coinvolta la provincia di Rimini

Piogge intense, vento forte e mare agitato anche a Rimini

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera per la giornata della vigilia di Natale che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini.

Nella giornata di giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2.

Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it