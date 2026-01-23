Maltempo e blackout a Sant'Agata. E-Distribuzione rassicura: "Faremo nuove linee elettriche"

Incontro con il sindaco. A breve al via i lavori

Nuove linee elettriche, più resistenti agli eventi meteorologici, in grado di garantire un servizio elettrico affidabile, continuativo e di qualità. E-distribuzione ha presentato alla Giunta di Sant’Agata Feltria il piano di investimenti e di potenziamento della rete elettrica previsto nel 2026 in occasione dell’incontro tra il responsabile Unità territoriale Forlì Cesena Rimini Aldo Pulice insieme al capo Unità tecnici Massimo Leardini e il sindaco Goffredo Polidori accompagnato dal vicesindaco Francesco Bagnoli e dall’assessore al bilancio Emanuel Peruzzi.

Con un investimento di oltre 650 mila euro, i tecnici di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione) saranno impegnati già dalle prossime settimane in un piano di lavori di restyling di una porzione della rete elettrica che porterà alla ricostruzione e messa in esercizio di 10 km di linea in nuovo cavo aereo elicord, isolato rispetto agli agenti esterni quindi più resistente a fenomeni meteorologici estremi in grado di garantire una maggiore continuità del servizio elettrico nel centro cittadino e nelle aree rurali adiacenti del comune riminese.

Oltre al piano di ammodernamento della rete, l’azienda elettrica procederà con le attività di manutenzione straordinaria che prevedono in primis il taglio piante in prossimità delle linee elettriche e le ispezioni eliportate delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, che consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie sugli impianti.

Un impegno sul territorio che si aggiunge agli investimenti precedenti, già avviati nel 2019, che hanno portato alla ricostruzione di 20 Km di linee di Media Tensione in cavo elicord per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro.

«L’incontro con i responsabili territoriali di E-Distribuzione è stato estremamente positivo e costruttivo - conferma il Sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori - ha portato risultati concreti sia nell’immediato sia in prospettiva futura per il miglioramento del servizio elettrico sul nostro territorio. Ringraziamo i responsabili di Enel per la disponibilità dimostrata e per l’impegno assunto, che si traduce in un investimento di oltre 650.000 euro già nel 2026, a cui seguiranno ulteriori interventi negli anni successivi.

Un risultato particolarmente significativo riguarda l’introduzione di tre nuovi punti di telecontrollo, che consentiranno di velocizzare le operazioni di ripristino del servizio anche da remoto, riducendo in modo sensibile i tempi di intervento in caso di guasti. Nei prossimi giorni verrà inoltre effettuata un'ispezione straordinaria della rete al fine di individuare preventivamente eventuali criticità. I lavori strutturali partiranno in primavera; nel frattempo chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza qualora dovessero verificarsi ulteriori interruzioni legate alle nevicate nelle prossime settimane. L’obiettivo condiviso è arrivare a un risultato definitivo: una rete elettrica rinnovata, più moderna e affidabile, capace di garantire un servizio stabile nel tempo.

Siamo fiduciosi che, grazie al rifacimento di tratti strategici della rete e a un piano di manutenzione annuale strutturato, i disagi per cittadini, imprese e servizi essenziali possano essere notevolmente ridotti, se non azzerati. Questo confronto ha prodotto gli esiti che l’Amministrazione si attendeva e rappresenta un passo concreto verso un’infrastruttura più moderna, affidabile e adeguata alle esigenze del nostro territorio. Ringraziamo ENEL per l’attenzione riservata a Sant’Agata Feltria e per gli importanti impegni economici assunti a favore della comunità».



L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire gli eventi nevosi dello scorso 6 gennaio che hanno portato ad una interruzione temporanea del servizio elettrico per diverse centinaia di clienti ma anche a un rapido ripristino del servizio per la maggior parte dei cittadini grazie all’intervento tempestivo delle squadre di E-distribuzione che hanno mobilitato risorse e gruppi elettrogeni in coordinamento con le Istituzioni locali e la Prefettura.

