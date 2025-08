Maltempo, slitta di 3 settimane il concerto di Cesare Picco a Riccione

Il concerto è parte della rassegna Albe in controluce

A causa delle condizioni meteorologiche previste per la notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto, il concerto di Cesare Picco, The Köln Concert, in programma a Riccione alle ore 5:45 di domenica 3 agosto, è rinviato a domenica 24 agosto alle ore 6:15, sempre presso la Spiaggia del Sole 86-87. L'appuntamento è parte della rassegna Albe in controluce, in collaborazione con Riccione Summer Jazz, Le previsioni annunciano condizioni non favorevoli già dalla notte, rendendo impossibile l’allestimento e la preparazione tecnica del sito in sicurezza e in modo adeguato. Il Comune di Riccione ringrazia "l’artista, i service e gli operatori balneari per la disponibilità e la collaborazione".