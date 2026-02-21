Malupa 5.0: vela inclusiva e sport paralimpico sulla Riviera di Levante

Malupa 5.0 è realizzata dal Centro Nautico Adriatico di San Mauro Pascoli per abbattere le barriere architettoniche a bordo

Solidarietà e valori umani veicolati attraverso lo sport. Questo il messaggio con cui il progetto Malupa 5.0 è sbarcato sulla Riviera di Levante in occasione del raduno degli azzurri paralimpici della Difesa.

Fino a domenica prossima, alla Sezione Velica della Marina Militare, i più titolati nomi del Para Sailing saranno impegnati in una sessione di allenamento unificato, seguiti dai coach Giovanna Valsecchi, Massimiliano Riccio, Andrea Quarta, Giorgio Porpiglia, a cui si sono aggiunti anche i campioni locali Valia Galdi e Luca Prister, portacolori della LNI Chiavari.

Novità assoluta di questo momento sportivo è la presenza di Malupa 5.0, deriva per equipaggi con e senza disabilità, realizzata dal Centro Nautico Adriatico di San Mauro Pascoli per abbattere le barriere architettoniche a bordo e promuovere la vela come disciplina inclusiva e portatrice di valori sportivi.

Grazie alla poppa aperta e all'ampio pozzetto, anche in sedia a rotelle è facile salire a bordo di Malupa 5.0 senza gru di sollevamento; il fondo piatto e il pozzetto spazioso consentono di muoversi agilmente anche in tre o quattro persone, con svariate opzioni di personalizzazione del piano coperta secondo le esigenze dei singoli velisti.

"Il mio ringraziamento più sentito va al Gruppo Sportivo Para Sailing Difesa, ai suoi tecnici, al Comandante della Sezione Velica M.M. e al Presidente della locale sezione della Lega Navale Italiana. Essere qui è un grande onore per noi", la dichiarazione di Gianluca Bracci, costruttore dei Malupa 5.0. "Il test della barca da parte di atleti di così alto livello offre al cantiere tanti spunti di crescita".