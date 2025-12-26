Manda 60 email al giorno alla ex e diffonde volantini diffamatori. Accusato un 59enne di Riccione

Un 59enne riccionese è accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna

Un 59enne riccionese è accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. La vicenda è iniziata in agosto, quando l'uomo non si sarebbe dato pace dopo la rottura con la donna, anch'ella residente sull'Appennino della Valconca. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri, sarebbe arrivato ad inviare anche 60 o 70 mail al giorno alla ex, intimandole di tornare insieme e minacciandola di suicidarsi. Tutto sarebbe peggiorato al rifiuto della donna, quando il 59enne avrebbe cominciato a minacciarla di rovinarle la reputazione nella Valconca. Sarebbe arrivato anche a stampare dei volantini diffamatori e denigranti con offese nei confronti della ex, poi lasciati sulle auto o distribuiti in giro. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Esasperata dal clima di pressioni, la ex compagna ha infine deciso di denunciare il 59enne per cui ora è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. È questa la misura cautelare decisa dal GIP Raffaella Ceccarelli su richiesta del pm Davide Ercolani.