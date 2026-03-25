Mangiare sospesi in cielo: a Riccione torna la tavola "tra le nuvole"

Dinner in the Sky, a Riccione dal 24 al 28 giugno

Torna a Riccione uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dopo il successo delle edizioni precedenti, dal 24 al 28 giugno piazzale Roma ospiterà Dinner in the Sky, il celebre ristorante sospeso che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza gastronomica unica a 50 metri di altezza, tra il cielo e il mare della Riviera.

Dinner in the Sky è una formula ormai conosciuta in tutto il mondo: una piattaforma con tavolo e cucina viene sollevata da una gru fino a 50 metri d’altezza, permettendo agli ospiti di vivere un momento esclusivo in totale sicurezza, accompagnati da chef e staff di servizio che preparano e raccontano i piatti direttamente in quota. Il tutto arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione. I nomi delle guest star saranno svelati nelle prossime settimane.

Anche per l’edizione riccionese ci saranno diverse esperienze gastronomiche proposte ogni giorno, dall’alba fino al tramonto. In programma colazioni all’alba, pranzi, aperitivi, apericene e cene al tramonto. Un aspetto fondamentale è l’esclusività dell’esperienza: ogni turno accoglie un numero molto ristretto di partecipanti.

Particolarmente importante sarà, anche in questa edizione, il legame con il territorio romagnolo. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di coinvolgere le eccellenze gastronomiche locali, portando in quota chef e bartender del territorio per valorizzare la tradizione culinaria della Riviera attraverso piatti, vini e cocktail che raccontano l’identità della Romagna.

Il ritorno di Dinner in the Sky a Riccione segna anche un passaggio di testimone nella gestione dell’evento. La manifestazione passa infatti da Dits Italia di Stefano Burotti alla nuova proprietà Double Ex Group Ltd guidata da Daniele Venditti, con l’intenzione di proseguire nel segno della continuità e dello sviluppo del progetto.