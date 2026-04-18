Manifesti e copertine ideate dagli studenti del corso di grafica: apre nuova mostra a Santarcangelo

La mostra documenta un percorso didattico centrato sulla progettazione grafica applicata a contesti reali

È stata inaugurata questa mattina (sabato 18 aprile), nella galleria Baldini della biblioteca, la mostra “Inedito Einaudi”, che raccoglie una selezione di manifesti e copertine editoriali realizzati dalle classi 5D, 5E e 5F dell’Istituto Einaudi-Molari di Viserba, coordinati dagli insegnanti Federica Campochiaro, Federico Magli e Valentina Del Bianco in collaborazione con Focus.

"La mostra - spiega l'amministrazione comunale - documenta un percorso didattico centrato sulla progettazione grafica applicata a contesti reali, a partire da tre soggetti proposti agli studenti. Il primo progetto ha riguardato la realizzazione di un manifesto per gli eventi estivi del Museo Etnografico di Santarcangelo: gli studenti hanno lavorato sulla restituzione visiva dell’atmosfera del Meet, il parco del Met, interpretando il tema dell’incontro attraverso soluzioni capaci di comunicare vitalità, accoglienza e dimensione conviviale".

Il secondo progetto, invece, si è concentrato sulla comunicazione del Festival dei Burattini 2026: "le proposte hanno sviluppato un immaginario visivo legato al teatro di figura, enfatizzandone la componente narrativa e la dimensione intergenerazionale, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici eterogenei".

Il terzo progetto ha previsto infine la reinterpretazione grafica di titoli di libri della Biblioteca della Legalità (Bill): "Attraverso copertine alternative e manifesti tipografici, gli studenti hanno tradotto in forma visiva i contenuti e i valori dei testi, sperimentando linguaggi espressivi personali e consapevoli".

Le proposte elaborate da ragazzi e ragazze saranno valutate da Focus per un possibile utilizzo nella campagna promozionale per gli eventi estivi del Met e il Festival dei Burattini, così da valorizzare ulteriormente il lavoro degli studenti e la collaborazione con l’Istituto Einaudi-Molari.

La mostra “Inedito Einaudi” è visitabile fino a sabato 2 maggio negli orari di apertura della biblioteca Baldini: lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 19, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19, giovedì anche in serata dalle 21 alle 23.