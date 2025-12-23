Manovra, Croatti contro il Governo: "Niente ristori agli alluvionati, aumenti a Premier e ministri"

Il senatore del M5S: "Romagna dimenticata"

"È una vergogna senza fine: mentre a Palazzo Chigi scatta l'abbuffata con aumenti di stipendio per Premier e Ministri, il Governo Meloni boccia senza pietà tutti i nostri emendamenti per i cittadini alluvionati. Hanno detto 'no' ai 1.000 euro immediati per le famiglie, hanno detto 'no' all’inclusione di Bellaria-Igea Marina e Montefiore Conca tra i comuni assistiti, e hanno detto 'no' al fondo per azzerare gli interessi sui prestiti per chi ha perso tutto. Per gli italiani non ci sono soldi, ma per la casta e per le armi le risorse spuntano sempre.” Così in una nota il Senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti.

“Avevamo proposto una misura di dignità e coerenza: 1.000 euro con un click, proprio come chiedeva Meloni dall'opposizione, per dare ossigeno immediato a chi da due anni combatte con i debiti e i risparmi svuotati. Invece, questa maggioranza preferisce blindarsi nel palazzo, aumentando persino i fondi ministeriali, mentre migliaia di romagnoli aspettano ancora i rimborsi integrali promessi nelle passerelle con gli stivali nel fango.”

Il Senatore Croatti denuncia inoltre l’ingiustizia territoriale subita dalla provincia di Rimini.

“Escludere ancora Bellaria-Igea Marina e Montefiore Conca dai ristori è un atto di miopia amministrativa imperdonabile. L’acqua non si ferma davanti ai confini catastali, ma il Governo ha deciso che esistono cittadini di serie A e di serie B. È inaccettabile che si neghino 2 milioni di euro per riparare i danni al turismo e all'agricoltura di questi comuni, mentre se ne trovano 23 miliardi per la folle corsa al riarmo. Questa manovra non è prudenza, è una resa che impoverisce il Paese e svende il futuro dei territori alle agenzie di rating.”

“Abbiamo chiesto uno scudo dello Stato tra i cittadini e le banche, con un Fondo di Garanzia al 100% per permettere a chi ha la casa inagibile di ricostruire senza finire strozzato dagli interessi. Ci hanno risposto con l'austerità più feroce, tagliando sanità e pensioni per pagarsi i propri privilegi. Questo non è un Governo, è un comitato d'affari che ha voltato le spalle alla Romagna e a chi ha spalato fango per settimane. Il Movimento 5 Stelle continuerà a stare al fianco di chi è stato dimenticato da Roma: la nostra battaglia per la giustizia e la ricostruzione reale non finisce qui,” conclude il senatore pentastellato Marco Croatti.