Manuela Bianchi in ospedale, i legali denunciano: "Basta gogna mediatica su di lei"

La donna avrebbe assunto un quantitativo eccessivo di un calmante. Non è un atto di autolesionismo

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, è stata ricoverata ieri sera (sabato 20 giugno). La donna, che si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale Infermi, non è in pericolo di vita. Il consulente legale della Bianchi, Davide Barzan, spiega che non si sia trattato di un tentativo di suicido, quanto dell'errato dosaggio di un calmante assunto già in precedenza. Ma le condizioni mentali di Bianchi preoccupano i legali, una situazione aggravata dagli attacchi subiti dalla donna dopo l'assoluzione di Dassilva. Lo studio Barzan parla di "gogna mediatica" e annuncia azioni legali. "Da oltre 32 mesi - scrivono - la nostra assistita è oggetto di una costante esposizione mediatica, accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione sviluppatesi tanto sui mezzi di comunicazione quanto sui social network e in ambienti direttamente o indirettamente collegati alla vicenda giudiziaria". Negli ultimi giorni, spiegano i legali, "una vera e propria escalation con attacchi mediatici, aggressioni verbali e pressioni sociali".

"La tutela della salute, della dignità e della riservatezza della nostra assistita costituisce un diritto fondamentale che deve essere garantito indipendentemente da qualsiasi valutazione o opinione sulla vicenda processuale", scrivono l'avvocata Nunzia Barzan e il consulente legale Davide Barzan, che annunciano: "Continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché ogni eventuale condotta lesiva dell’onore, della reputazione e dell’equilibrio psicologico della propria assistita venga adeguatamente valutata nelle sedi competenti".