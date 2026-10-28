Manutenzione dei porti, dalla Regione 200mila euro: 87mila a Rimini e 46mila a Cattolica

Fondi destinati a illuminazione, pulizia dei fondali, verde pubblico e segnaletica. Via libera unanime della Commissione territorio agli interventi in cinque porti dell’Emilia-Romagna

Manutenzione dell'Illuminazione, pulizia dei fondali, cura del verde pubblico e della segnaletica stradale oltre che dei segnalamenti ottici per la navigazione. Sono i punti di intervento in 5 porti dell'Emilia-Romagna per cui la Commissione territorio ha deciso all'unanimità di stanziare 200.000 euro. A Rimini ne andranno 87.000, a Cattolica nella provincia 46.000. Nel Forlivese Cesenatico riceverà 39.000 euro, mentre nel Ferrarese 26.000 toccheranno a Comacchio e 2.000 a Goro.