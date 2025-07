Manutenzione strade vicinali a Santarcangelo: asfaltata via Giola e lavori in corso su via Campetti

Prosegue la collaborazione tra Comune e Consorzio di Bonifica con investimenti per garantire accessibilità, sicurezza e tutela del territorio rurale

Con l’asfaltatura di via Giola e la sistemazione di parte di via Campetti si sono recentemente conclusi gli interventi di manutenzione delle strade vicinali nell’ambito dell’accordo tra Comune di Santarcangelo e Consorzio di Bonifica della Romagna.

Per il 2025 l’Amministrazione comunale aveva individuato le vie Giola e Campetti come strade vicinali oggetto di manutenzione: nei giorni scorsi si è concluso quindi l’intervento di asfaltatura di via Giola, mentre in via Campetti i fondi restanti hanno consentito la sistemazione di circa 300 metri compresi nella parte abitata. Il prossimo anno, parte dei fondi derivanti dall’accordo saranno utilizzati per l’ultimazione dei lavori in questa strada.

Nato con l’obiettivo di garantire l’accessibilità ai servizi pubblici presenti sul territorio da parte dei residenti, un adeguato sviluppo delle attività agricole, nonché la presenza di nuclei familiari attivi e la tutela di aree di notevole interesse storico paesaggistico, l’accordo – siglato per la prima volta nel 2018 e rinnovato nel corso degli anni successivi – prevede un investimento annuale di circa 21 mila euro a finanziamento di interventi di manutenzione delle strade vicinali del territorio comunale: di questi, circa 18mila euro a carico del Consorzio di Bonifica e 2mila a carico del Comune di Santarcangelo.

Grazie all’accordo tra i due enti, nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade vicinali del territorio (oltre alle vie Giola e Campetti, gli interventi degli ultimi anni hanno interessato le vie Ortomaggio, Soardi, Gaudenzi, Mariolo e La Riva) a cui si sono aggiunti anche i consistenti ripristini post alluvione finanziati dalla struttura commissariale nelle vie La Riva, Case Galassi, Gualdrialto, Il Rio, Gorzano, Beccarina, La Banza, Acerboli, Gavine e Pradazzi, Montanari, Fornello.