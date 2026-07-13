Manutenzione straordinaria alla rete idrica: lavori Hera mercoledì 15 luglio tra Casteldelci e Sant'Agata Feltria

Intervento sulla condotta "Senatello" e sul nodo idraulico di Poggio Ancisa. Possibili cali di pressione o temporanee interruzioni dell'acqua dalle 8 alle 16 nelle località interessate

Mercoledì 15 luglio, dalle ore 8 alle ore 16, il Gruppo Hera interverrà con un importante lavoro di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che alimenta i comuni di Casteldelci e Sant'Agata Feltria. L'intervento interesserà la condotta adduttrice denominata "Senatello" e il nodo idraulico situato presso il ripartitore di Poggio Ancisa, nel territorio comunale di Casteldelci.

L'obiettivo è il ripristino della piena funzionalità idraulica dell'infrastruttura, attraverso il rinnovo di un tratto strategico della rete e delle relative apparecchiature. L'intervento consentirà di ottimizzare il sistema acquedottistico dell'area, migliorando l'efficienza del servizio e contribuendo alla riduzione delle perdite idriche, nell'ottica di una gestione sempre più sostenibile della risorsa acqua.

Per consentire l'esecuzione delle attività durante la mattinata potranno verificarsi temporanei cali di pressione o interruzioni nell'erogazione dell'acqua nelle località servite dalle reti dei due comuni. Per il Comune di Casteldelci le località interessate saranno Poggio Ancisa, Casantino, Pescaia, Centro storico, Calanco, Fragheto, Boscagnone, Ville di Fragheto, Marcato, La Giardiniera e Monte di Sotto e Monte di Sopra. Per il Comune di Sant'Agata Feltria saranno invece coinvolte le località di Palazzo, Poggio Scavolo, Rosciano e Pereto.

Al termine dei lavori e durante la fase di ripristino del servizio potrebbero inoltre manifestarsi lievi variazioni nella pressione o nell'aspetto dell'acqua, come una temporanea alterazione del colore, senza che ciò ne comprometta la potabilità. In questi casi sarà sufficiente lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti fino al ritorno della normale trasparenza. Eventuali effetti residui potrebbero protrarsi fino alla giornata successiva all'intervento.

Hera assicura il massimo impegno per completare le operazioni nei tempi previsti e limitare il più possibile i disagi ai cittadini, garantendo un costante aggiornamento sull'andamento dei lavori e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la continuità del servizio. Per segnalazioni o situazioni di emergenza relative ai servizi idrici, fognari e di depurazione è sempre disponibile il numero verde gratuito di pronto intervento 800.713.900, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.