Maratona del Presidente: a Forlì esordio vincente per il Club Super Marathon Italia

Nella gara maschile ha vinto Giusto Simone, in quella femminile Carla Giacomel

Partenza alla grande per la stagione del Club Super Marathon Italia che a Forlì, dopo l’assemblea generale che il sabato ha rinnovato il direttivo del sodalizio amatoriale, ha visto la disputa della sua prova primigenia, la Maratona del Presidente intitolata al fondatore Sergio Tampieri. La gara è stata spostata nel calendario, visto che abitualmente si svolgeva ad agosto, e concentrata solo sulla distanza dei 42,195 km. Una novità rispetto alle gare del Club, ma il concentrare tutti sulla distanza classica si è rivelata una scelta indovinata, considerando che alla fine sono stati 125 i partecipanti che hanno completato la prova.

A vincere è stato Giusto Simone, portacolori dell’Atl. Avis Castel San Pietro, che in 2h52’15” ha preceduto il corridore di casa Mirco Piolanti (Lib. Atl. Forlì), accreditato dello stesso tempo e con il quale aveva completato tutti i 10 giri del circuito disegnato all’interno del Parco Agosto. Terza piazza per Giuseppe Rocco, compagno di colori del vincitore, a 3’06”, davanti ad Alessandro Ponchione (Gate-Cral Inps) a 37’34” e ad Alessandro Lucchi (GP Avis Forlì) a 44’26”.

La gara femminile ha premiato Carla Giacomel (Asd Marciacaratesi), che dopo il secondo posto del 2023 sale sul gradino più alto del podio in 4h34’03”. Seconda piazza per Paola Pari a 2’06”, terza per Aurelia Rocchi (Asd Villa De Sanctis) a 11’50”. A seguire Gloria Argnani (Asd Tosco-Romagnola) a 13’36” e Mona Fristad (GPA San Marino) a 20’02”.

Per il Club parte così la nuova stagione di impegni organizzativi, che avrà subito un seguito l’8 febbraio con la Volkswagen Barletta Marathon, allestita in collaborazione con l’ASD Barletta Sportiva.