Marc Marquez ancora cannibale: vince la sprint in Austria, Bez quarto

Bagnaia si ritira per problemi tecnici

Marc Marquez si riscatta, dopo un sabato mattina non brillante, e conquista la vittoria nella Sprint del gp di Austria. Il pilota spagnolo è secondo dopo la partenza, dietro al fratello Alex, che resiste fino a 4 giri dal termine. Marc lo sorpassa e fa 12 vittorie su 13 nelle gare Sprint. Marco Bezzecchi, che partiva in pole, chiude quarto: Acosta (Ktm) lo precede, sull'ultimo gradino del podio. Bagnaia accusa problemi alla moto: dopo la partenza era finito nelle retrovie, per poi ritirarsi a sei giri dal termine.