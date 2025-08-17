Marc Marquez doma Aldeguer e Bezzecchi, Bastianini è quinto

Bezzecchi lotta con Marc, poi cede anche al ritorno di Aldeguer

La motogp dopo la pausa estiva riprende da dove si era fermata: da un doppio successo di Marc Marquez, che sfata il tabù Austria. Il centauro della Ducati ha dovuto prima lottare contro un combattivo Bezzecchi, terzo al traguardo, poi con un velocissimo Aldeguer sulla Ducati Gresini. In partenza Marc duella con Bagnaia, poi si mette all'inseguimento di Bezzecchi. Tra il 19 e il 20esimo giro i due piloti lottano per il primo posto, Marquez sorpassa, controsorpasso, poi ancora Marc, che riesce a staccare il rivale di 6 decimi. Nel finale scatenato Aldeguer, che risale, sorpassa Bezzecchi e costringe Marquez a dover interrompere la gestione per abbassare i tempi e tagliare il traguardo per primo. Bezzecchi chiude terzo con qualche rimpianto, ma è tra i grandi protagonisti, come un redivivo Bastianini, quinto dietro ad Acosta. Male Bagnaia: a lungo terzo, poi il crollo e l'ottava piazza finale. Con Alex Marquez decimo (sconta un long lap penalty infittogli nella gara di Brno), Marc allunga in vetta alla classifica: 418 punti, +142 sul fratello e +197 su Pecco.