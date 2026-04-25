Marc Marquez fa lo stratega e vince a sorpresa la Sprint a Jerez

Bezzecchi continua il digiuno nelle sprint: scivola. Martin out, Bastianini undicesimo

Marc Marquez vince la sprint del Gp di Spagna, grazie a un guizzo di strategia. Il pilota scivola mentre la pioggia si fa più intensa, a quattro giri dal termine, mentre si trovava secondo, da poco superato dal fratello Alex. Marc riesce però a ripartire e a quel punto ha tagliato sull'erba per andare in pit-lane e prendere la seconda moto, quella da bagnato. Non è entrato, come da regolamento, dalla corsia di ingresso interna, passando dalla pista, ma avendo fatto passare tutto il gruppo e quindi facendo la manovra in sicurezza, e senza una norma a vietare l'ingresso dall'esterno, Marquez è rientrato regolarmente in pista alle spalle di Bagnaia, che poi ha superato nel duello finale, portando a casa la seconda sprint di stagione. Doppietta dunque per la Ducati ufficiale, con Morbidelli terzo davanti a Binder e Di Giannantonio. Bezzecchi scivola, Bastianini chiude invece undicesimo. Al termine della Sprint Bezzecchi è primo nella classifica mondiale a + 4 su Martin (fuori al secondo giro per problemi tecnici), a + 21 su Acosta e a +24 su Marc Marquez.