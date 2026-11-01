Motogp Marc Marquez feroce domina a Sepang: Bezzecchi alza bandiera bianca, sesto dietro Bastianini

Sul podio Acosta e Alex Marquez

Marc Marquez trionfa a Sepang e si avvicina al decimo mondiale. Un traguardo impensabile a inizio stagione, quando il nove volte campione del mondo era a -102 dalla vetta, ancor più impensabile pensando ai guai fisici patiti prima della rinascita in Ducati. Ma che sarebbe meritatissimo: Marquez si dimostra il più forte, e non di poco, sbriciolando gli avversari. Jorge Martin alza bandiera bianca per ragioni fisiche, Bezzecchi, non assistito da una moto che notoriamente soffre questo circuito, arriva solo sesto: nell'ultimo giro errore in frenata ed Enea Bastianini gli porta via il quinto posto. Per la Ktm è un gran premio felice: Acosta secondo davanti ad Alex Marquez. Ogura su Aprilia Trackhouse è quarto, un ottimo risultato. Marc Marquez conduce in vetta a +44 su Jorge Martin e a +67 su Bezzecchi, a tre gare dalla fine.