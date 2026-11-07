Motogp in Qatar Marc Marquez vince la Sprint tra le polemiche: contatto con Bezzecchi che cade

Il fatto avvenuto all'inizio del quarto giro. Da segnalare pauroso incidente a Bagnaia

Marc Marquez vince la sprint in Qatar tra le polemiche: all'inizio del quarto giro, in curva 1, contatto con Marco Bezzecchi, il viserbese cade, lo spagnolo vince la gara senza ricevere sanzioni, dopo essere stato investigato dalla direzione gara. Tanta paura invece per Bagnaia, che colpito da Aldeguer in avvio, alza bandiera bianca dopo una brutta caduta. Due dita del piede fratturate per il pilota piemontese, che dovrà tornare in Italia e operarsi: stagione finita per lui. In pista si riparte dopo bandiera rossa, Marquez brucia Bezzecchi, ma il viserbese è in forma e gli dà del filo da torcere prima della caduta al terzo giro. Protagonista in positivo della gara è Jorge Martin, che cede nel finale a un arrembante Di Giannantonio, chiudendo però terzo nonostante i problemi fisici. Quarto Raul Fernandez, davanti a Zarco, Acosta e Ogura, ottavo Enea Bastianini. In classifica Marquez raggiunge quota 411, Jorge Martin è secondo a 362, Bezzecchi fermo a 332.