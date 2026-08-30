Marc Marquez vince per l'ottava volta ad Aragon, ma Bezzecchi c'è: è terzo

Secondo Acosta. Marc Marquez, Bezzecchi e Martin in lotta per il mondiale

Marc Marquez dopo la Sprint vince anche la gara lunga e conquista l'ottavo successo in carriera ad Aragon. In partenza Marc tenta subito il sorpasso a Bezzecchi, ma si deve arrendere. Il centauro della Ducati ci riprova e va via di forza, mentre il Bez cede anche ad Acosta. Lo spagnolo della Ktm sembra poter dare del filo da torcere a Marc, ma al 14esimo giro il campione del mondo si scatena, evidentemente dopo aver gestito: guadagna dal suo rivale e conclude la gara in scioltezza. Bezzecchi si accontenta di un terzo posto preziosissimo in chiave mondiale: il leader Jorge Martin chiude quinto, dietro ad Alex Marquez. Per Marc Marquez è la 77esima vittoria in top class e per il mondiale è sfida a tre: Martin conduce con 256 punti, Marc insegue a -19, Bez a -24. Tutto apertissimo. Tra due settimane si corre a Misano e lì Bezzecchi può tornare protagonista, ginocchio permettendo. Ad Aragon, intanto, buon risultato per Bastianini, ottavo, mentre Raul Fernandez si ritira per un problema alla frizione. Caduta per Bagnaia.