Marcello accende i riflettori sull’ex depuratore Marecchiese-Padulli: “Serve bonifica e sicurezza”

La replica dell'assessora Anna Montini: “Interventi in corso, Hera pronta a occuparsi del verde”

Il consigliere comunale Nicola Marcello ha presentato un'interrogazione sull'area dell'ex depuratore Marecchiese-Padulli, che si trova all'inizio della via Marecchiese, dopo l'incrocio con la Statale 16, rilevando un perdurante stato di abbandono.



Marcello ha effettuato due sopralluoghi: nel primo ha trovato un albero di grande fusto caduto sulla rete di un condominio confinante, nella seconda, dopo la rimozione dell'albero, è stato notato ancora uno stato di degrado, con la boscaglia a ridosso della strada Marecchiese e dell'ultima abitazione di via Petrella Guidi. Per Marcello l'area è a rischio incendi e caduta di alberi, inoltre c'è anche un grosso accumulo di detriti sabbiosi.



Il consigliere ha chiesto di chi sia la proprietà dell'area, la destinazione d'uso prevista e ha sollecitato la giunta a disporre, nei confronti della proprietà, una bonifica di tutta l'area, una messa in sicurezza delle piante pericolanti e una precisa potatura.

Le repliche dell'assessora Montini

“Preciso che l’area in oggetto risulta attualmente gestita da tre soggetti distinti, ciascuno con finalità diverse. Il Comune di Rimini ha assegnato una parte dell’area alla Protezione Civile, un’altra è sotto la competenza della Regione Emilia-Romagna per lo stoccaggio di sabbia pulita e vagliata destinata al ripascimento del litorale, mentre una terza porzione è affidata a Hera, che vi ha realizzato una vasca di laminazione in seguito alla riconversione dell’ex depuratore Marecchiese", risponde all'interrogazione l'assessora Anna Montini.



Nello specifico, l’albero caduto si trovava all’interno di una zona verde oggetto di un progetto di riqualificazione condiviso tra Comune e Hera. In attesa del completamento dell’iter, "Hera si è resa disponibile a occuparsi della manutenzione del verde, compresa la verifica della stabilità e la potatura degli alberi presenti".



La torre di pompaggio situata nell’area è funzionale all’intero sistema fognario della zona affidata a Hera: "Si precisa inoltre che non si tratta di detriti sabbiosi, ma di sabbie pulite e vagliate, destinate all’arenile, che possono essere prelevate da ditte autorizzate operanti in ambito regionale".



Per quanto riguarda l’albero caduto, "la situazione è stata risolta con un primo intervento dei Vigili del Fuoco, seguito da un’ulteriore azione degli uffici comunali competenti. Allo stato attuale non risultano ulteriori segnalazioni o richieste da parte del settore pubblica incolumità o alla Protezione Civile. Hera, comunque, effettuerà un’ulteriore verifica dell’area, ma ad oggi non risultano criticità o interventi mancanti”.