Marcello Sutera lancia il pianista Alessandro Mongiusti, 16 anni: "Diamo ai giovani gli spazi per esprimersi"

Il giovane pianista riminese sarà ospite speciale del concerto della Marcello Sutera Orchestra, lunedì 9 dicembre al Teatro Supercinema di Santarcangelo

La musica non ha confini, età o barriere. Lo dimostra Alessandro Mongiusti, giovane pianista riminese classe 2009, che sarà ospite speciale del concerto della Marcello Sutera Orchestra, in programma lunedì 9 dicembre alle ore 21:30 al Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna. L’appuntamento, che vedrà sul palco anche la straordinaria partecipazione di Kelly Joyce, sarà un incontro tra generazioni, sonorità e linguaggi musicali diversi: un viaggio tra jazz, soul e vibrazioni contemporanee, dove ogni nota diventa dialogo e scoperta.

Alessandro, studente del Liceo Musicale, dove approfondisce lo studio del pianoforte classico, coltiva con passione il proprio amore per il jazz e il funky. “Rimini e la Romagna sono terre ricche di talento – afferma Marcello Sutera – ma spesso i giovani non trovano spazi per esprimersi. Il mio obiettivo è offrire loro occasioni concrete di crescita e visibilità, mettendoli a confronto con musicisti esperti e platee vere. Alessandro è la prova che la musica, quando è autentica, riesce a unire e a ispirare, al di là delle generazioni".