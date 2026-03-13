Marciapiedi rifatti, nuove aiuole verdi: Via Repubblica a Misano si rifà il look

Prevista anche la riorganizzazione degli spazi di sosta

Sono pronti a partire a Misano Adriatico i lavori di riqualificazione urbana dell’asse commerciale di Via Repubblica. "L’intervento ridisegnerà l’attuale volto di una delle arterie commerciali principali di Misano, attraverso il rifacimento integrale dei marciapiedi, la creazione di nuove aiuole verdi, la posa del nuovo manto stradale e la riorganizzazione degli spazi di sosta", spiega l'amministrazione comunale.

Il tratto interessato è quello compreso tra la Stazione ferroviaria e la Statale 16, nei mesi scorsi già oggetto di rifacimento dell’acquedotto.

I lavori, affidati all’Impresa Pozzi Raffaele di Rimini, partiranno la prossima settimana e si concluderanno entro fine anno. In vista dell’avvio del cantiere, martedì 17 marzo alle 20:45, presso la Palazzina Bianchini, è previsto un incontro con la cittadinanza per illustrare nuovamente il progetto e le varie fasi dell’intervento, compresa la gestione della viabilità.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 600.000 euro, di cui 200.000 euro finanziati attraverso fondi regionali previsti dalla Legge 41 per la riqualificazione dei centri commerciali naturali.