Marco Bezzecchi e Kimi Antonelli: Rimini e San Marino sognano il doppio titolo

Domenica il Bez sfida Marquez ad Austin, Mercedes pronta al tris a Suzuka

In questo 2026, il nostro territorio sogna di arrivare ai vertici dei due sport motoristici per eccellenza, F1 e Motogp. Lo fa grazie ai suoi due talenti, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, il primo bolognese d'origine ma sammarinese di residenza, il secondo viserbese doc.

Antonelli ha fatto un anno di apprendistato sul sedile della Mercedes, all'alba di una nuova era per la Formula 1. Addio alle vetture effetto suolo, dentro i nuovi motori, 50% termici e 50% elettrici. La Mercedes è partita alla grande, conquistando tutte le vittorie e le pole position. Russell ha trionfato in Australia, Antonelli ha replicato vincendo a Shanghai. A fare la differenza in classifica (Kimi insegue a 47 il suo compagno di squadra, a +4) è la vittoria di Russell nella sprint in Cina. Domenica a Suzuka, in Giappone, nuova sfida tra i due piloti della Mercedes: Russell è costante e affidabile, Kimi mette in campo tutto il suo talento. Al momento, la Ferrari non sembra in grado di rispondere alla Mercedes, Red Bull è in crisi tecnica e anche in casa McLaren i tempi migliori sembrano passati. Antonelli può sognare quindi anche una clamorosa vittoria nel mondiale: sarebbe il più giovane pilota a conquistare l'iride.

In Motogp invece l'uomo del momento è il Bez, Marco Bezzecchi da Viserba. Ha conquistato le ultime due gare della scorsa stagione e le prime due di questo nuovo campionato. Domenica si corre ad Austin, che fino al 2021 è stato feudo di Marc Marquez, campione in carica e grande rivale stagionale. Ma il "Cabroncito", nove volte campione del mondo, è alle prese con una Ducati non al meglio, che soffre la gomma media. L'Aprilia, invece, è in grande spolvero, come dimostrano le prestazioni di Ogura e del redivivo Jorge Martin. Marquez sente la pressione e Bezzecchi, velocissimo e battagliero, ha la maturità giusta per rimanere davanti fino al termine della stagione. Pilota italiano su moto italiana: nei gran premi di casa, il Bez avrà la spinta del pubblico dalla sua parte, specie nella "sua" Misano. Sognare si può, eccome. Mentre il calcio annaspa, il mondo dei motori potrebbe celebrare una doppia vittoria tricolore.