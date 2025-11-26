Mare di inverno, la spiaggia come salotto: a Misano l'osteria fa sinergia con il team delle due note discoteche

Un nuovo format che unisce gastronomia, atmosfera e creatività con il team Peter Pan e Villa delle Rose

Il mare d’inverno ha un fascino unico, capace di rallentare il tempo e tingere la riviera di nuove sfumature. È questo lo spirito di Dhune, il nuovo appuntamento firmato dal team del Peter Pan e della Villa delle Rose, che dal 30 novembre 2025 accompagnerà tutte le domeniche d’inverno all’Osteria La Mucca in Spiaggia di Misano Adriatico. Un progetto curato anche nel design dall’architetto Giovanni Cenni, pensato per trasformare la spiaggia in un elegante salotto contemporaneo affacciato sul mare. Dhune propone un modo diverso di vivere la Riviera nei mesi più quieti dell’anno: pranzo alla carta, aperitivo, musica e convivialità in un ambiente capace di coniugare gusto e atmosfera. Un invito a riscoprire una Romagna autentica, che continua ad accogliere e a raccontarsi anche fuori stagione, grazie al sostegno del Comune di Misano Adriatico, impegnato nella valorizzazione del territorio e nella diversificazione dell’offerta turistica per la stagione 2025-26.