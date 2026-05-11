Mare di Libri 2026: il festival dei ragazzi che leggono torna a Rimini

Dal 12 al 14 giugno il territorio riminese ospiterà incontri con autori italiani e internazionali, laboratori, spettacoli e oltre 50 appuntamenti dedicati ai giovani lettori

È stata presentata questa mattina, nell’ambito di una conferenza stampa in streaming, la diciannovesima edizione di Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese per tre giorni, il 12-13-14 giugno, con utenti, volontari e ospiti da tutta Italia e dall’estero.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Michele Lari, Assessore alla Cultura; Alice Bigli, presidente dell’associazione Mare di Libri; Sara Monti, responsabile ufficio stampa Mare di Libri; Matteo Sabato, responsabile Premio Mare di Libri; Adelio Reghezza, responsabile ufficio stampa Business Unit Mondadori Ragazzi; Sergio Riccardi, fumettista e ospite della nuova edizione.

Quest’anno il programma di eventi si amplia, raggiungendo per la prima volta circa 50 appuntamenti, divisi in 30 eventi frontali a cui si aggiungono laboratori, dibattiti e spettacoli, spaziando dallo sport all’arte e alla libertà: dialoghi tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici che interverranno in questa edizione. Per la locandina di quest’anno si ringrazia Sergio Riccardi, che sarà ospite di questa edizione.

Il Festival aprirà venerdì con Paola Caridi, in un incontro dedicato a Gaza, per parlare insieme della sua storia plurimillenaria, che esiste anche nella sabbia di un genocidio che non si ferma. L’evento di apertura è realizzato assieme a Internazionale Kids, con cui dallo scorso anno è nata una collaborazione ufficiale proprio per l’evento di apertura, da sempre dedicato, a ogni edizione, a un argomento di attualità.

Il format più classico di eventi è quello dell’incontro con l’autore e, in molti casi, l’intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia. Tra gli ospiti italiani confermati ci sono Manlio Castagna, che presenterà per la prima volta La mia vita dopo Juno Sparks, nuovo romanzo in uscita il 9 giugno per Mondadori; Sualzo e Silvia Vecchini; Marco Magnone; Luigi Garlando; Fabio Geda; Marianna Balducci; Beniamino Sidoti; Kento; Amir Issa; Assia Petricelli e Sergio Riccardi.

Tra gli ospiti internazionali saranno presenti David Almond, autore di Skellig (Salani) e del più recente Il colore del sole (Salani); Julia Green, Ettie e lo stagno di mezzanotte (Uovonero); Annet Schaap, Lucilla (La Nuova Frontiera, 2019), vincitore del Premio Strega Ragazzi 2020, e Grillo (La Nuova Frontiera, 2025); Sarah Jäger, E se il mondo salta in aria (Iperborea, 2026); Enne Koens, Quell’estate con Yente (Camelozampa, 2025); Zakiya Ajmi, Vulcano (Camelozampa, 2025).

Segnalato anche un evento speciale con Claudia de Lillo alias Elasti e Alberto Pellai sull’adolescenza, rivolto sia ad adulti sia a ragazzi, partendo da alcuni loro recenti titoli: Essere maschi. Istruzioni apparentemente semplici (Elasti, Feltrinelli, 2025), Cose che ai maschi nessuno dice: baciare, fare, dire (Alberto Pellai, Feltrinelli, 2024) e La vita ti aspetta. Scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo, edito da Feltrinelli e in uscita il 12 maggio.

Una novità di questa edizione sono le Escape Room dal titolo E poi non rimase nessuno, firmate da Davide Morosinotto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Agatha Christie e ispirate all’omonimo romanzo. Si articoleranno in otto appuntamenti, con diversi finali alternativi, in cui dieci partecipanti dovranno risolvere una serie di indovinelli e sfide degne della grande scrittrice.

Torna “Raccontami di un libro perfetto”, un format che da due anni appassiona il pubblico: la sfida in cui quattro diverse professionalità del mondo dei libri si confrontano in una sorta di torneo di consigli a squadre. Quest’anno il format si modifica e vedrà non più squadre di stessi professionisti, ma un torneo a squadre di professionalità miste, organizzate in base alla provenienza regionale.

Ritroveremo infine le “Rotte”, format presente nelle edizioni 2023 e 2025, in cui vengono indagati collegamenti, riflessioni e punti di contatto tra grandi temi. Quest’anno gli appuntamenti saranno quattro, con protagonisti lo sport, la Storia, il rapporto tra arte e libertà e il giallo.



Tre le serate a teatro in programma.

Venerdì 12 andrà in scena “Diritti minori”, spettacolo in collaborazione con gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza e con Alessia Canducci, Fabio Geda, Paola Caridi e Kento.

Sabato 13 vedrà due eventi in contemporanea: una serata di giochi narrativi, a cura di Giocovunque e Beniamino Sidoti, e la proiezione di Domani interrogo, tratto dall’omonimo libro di Gaja Cenciarelli, che sarà ospite della serata.

Domenica sera, l’evento di chiusura al Teatro Galli sarà una serata musicale dedicata ai baci con ospiti Alessandro Barbaglia e Alessia Canducci.



Laboratori

Tra i laboratori di questa edizione si segnalano un laboratorio dedicato alle fanfiction con Chiara Codecà, il laboratorio di fumetto con Sergio Riccardi e il laboratorio dedicato al Medioevo con Manlio Castagna.

Non mancheranno gli speed-date con gli editor, appuntamento ormai tradizionale con protagonisti professionisti di diverse case editrici che dovranno incuriosire i lettori in pochissimi minuti, e le cene esordienti, occasione per incontrare autori e autrici in piccoli gruppi, tra un piatto e l’altro.

Tornano anche gli eventi OFF, tre appuntamenti dedicati agli adulti: si parlerà di scuola e rap con Kento e Amir Issa; di letteratura del Nord Europa con Enne Koens, Zakiya Ajmi e Sarah Jäger; il terzo incontro sarà invece dedicato alla bibliografia di Rimini Blue Lab, laboratorio educativo che lavora sull’anima verde e blu della città di Rimini, con Gianumberto Accinelli e Roberta Favia.





Premio Mare di Libri

Torna anche il Premio Mare di Libri, quest’anno giunto alla XIII edizione, con la tradizionale cinquina di narrativa, accompagnata da tre anni dalla categoria riservata alle graphic novel.

Per la narrativa i finalisti sono:

William Hussey, Il ragazzo che amo, Giunti (trad. di Paolo Maria Bonora)

Gavin Extence, Cercando Phoebe, Fandango (trad. di Silvia Rosa)

Jandy Nelson, Le nostre vite sottosopra, Rizzoli (trad. di Emma Celi Grassilli)

Kim Sun Mi, Biscuit, Mondadori (trad. di Elia Giulia)

Susie Morgenstern, Toccami, Faros (trad. di Flavio Sorrentino)

Nella sezione Graphic Novel i tre titoli finalisti sono:

Teresa Radice e Stefano Turconi, Ávila, Bao Publishing

Kengo Kurimoto, Il bosco segreto, Editrice Il Castoro (trad. di Alessandro Zontini)

Giovanni De Feo e Sara Forbicini, La lunga infanzia, Tunué

Per il terzo anno Librerie.coop sosterrà il festival, mantenendo la nuova libreria ampliata: un vero punto di riferimento per firmacopie e acquisti nel centro città.

Prosegue inoltre la collaborazione con Book on a Tree per il giornale “L’Eco del mare”, diventato dallo scorso anno un piccolo laboratorio sul giornalismo culturale, in cui ogni anno due autori e autrici visuali e testuali accompagnano la redazione ragazzi a immaginare e realizzare tre numeri del giornale, tra interviste, recensioni, fumetti e consigli sui programmi giornalieri. La redazione quest’anno sarà accompagnata da Pierdomenico Baccalario e Gud.

Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono è ideato e gestito dall’Associazione Culturale Mare di Libri, realizzato con il sostegno del Comune di Rimini e promosso dalle case editrici del Gruppo Mondadori – Mondadori Ragazzi, Piemme Junior e Rizzoli – in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga.

Per questa edizione vengono ringraziate le imprese e gli amici del Festival che anche quest’anno hanno generosamente sostenuto la manifestazione, gli sponsor tecnici e tutti i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di investire energie, tempo e risorse in questo 2026.