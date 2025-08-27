Mare pulito quasi ovunque dopo il nubifragio, ma a Rimini un tratto ancora off limits

Resta vietata la balneazione a Torre Pedrera-Brancona

Allarme rientrato sulle spiagge dell’Emilia-Romagna dopo i disagi causati dal nubifragio di domenica mattina. In base ai controlli effettuati da Arpae il 25 agosto, erano risultati non balneabili 17 tratti di mare sui 98 monitorati lungo la costa regionale. I nuovi campionamenti eseguiti il 26 agosto hanno però confermato il ritorno nei limiti di 16 aree marine, dove i valori registrati in precedenza erano risultati temporaneamente fuori norma. Nel dettaglio, tornano balneabili due tratti a Milano Marittima (Cervia, provincia di Ravenna), quattro in provincia di Forlì-Cesena e dieci in provincia di Rimini. L’unica eccezione resta il tratto di mare tra Torre Pedrera e Brancona, nel Comune di Rimini, che continuerà a essere interdetto alla balneazione fino al pieno rientro dei parametri.