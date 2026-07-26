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Marea di giovani in piazzale Roma per Capo Plaza: Riccione si conferma capitale della grande musica

Migliaia di fan scatenati per la star della scena urban. E il cartellone di "Riccione Music City" prosegue

A cura di Michela Alessi Redazione
26 luglio 2026 10:25
Marea di giovani in piazzale Roma per Capo Plaza: Riccione si conferma capitale della grande musica -
Riccione
Attualità
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Una marea di giovani ha riempito piazzale Roma nella serata di ieri, sabato 25 luglio, per trasformare la tappa del tour di Capo Plaza in una grande festa collettiva. L’artista salernitano, tra i nomi più influenti della scena urban italiana, ha regalato alla città un concerto travolgente e carico di energia, confermando l’arena sul mare come uno dei punti di riferimento nazionali per la grande musica dal vivo.

Fin dalle prime note, il pubblico ha accompagnato l’artista cantando all’unisono tutti i brani in scaletta, dai successi dell’album d’esordio fino alle ultime produzioni discografiche. Una performance dal ritmo serrato che ha visto migliaia di fan ballare sotto il palco, regalando al pubblico una serata indimenticabile al ritmo dei brani più amati e ascoltati dell’artista.

IL PROGRAMMA DI RICCIONE MUSIC CITY

Lunedì 3 agosto 2026 – ore 21:15

Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club – biglietti disponibili su TicketOne

Martedì 4 agosto 2026 – ore 21:00

Serena Brancale – ingresso libero

Domenica 9 agosto 2026 – ore 5:30

Gloria Campaner & Thea Crudi – Riccione, Spiaggia libera San Martino

Martedì 11 agosto 2026 – ore 21:00

Kawabonga Party – ingresso libero

Venerdì 14 agosto 2026 – ore 21:00

Eiffel 65. Afterparty: dance memories con Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona – ingresso libero

Sabato 15 agosto 2026 – ore 21:00

Nostalgia90 – ingresso libero

Mercoledì 16 agosto 2026 – ore 5:45

Dutch Nazari – Riccione, Spiaggia libera Marano

Lunedì 17 agosto 2026 – ore 21:00

Zero Assoluto – ingresso libero

Venerdì 21 agosto 2026 – ore 21:00

Clara. Afterparty: Random – ingresso libero

Sabato 22 agosto 2026 – ore 21:00

Noi che siamo gli anni 80 90 2000

Venerdì 28 agosto 2026 – ore 21:00

Noemi – ingresso libero

Sabato 29 agosto 2026 – ore 21:00

Riccardo Cocciante – biglietti disponibili su TicketOne

Mercoledì 2 settembre 2026 – ore 21:00

Pooh – biglietti disponibili su TicketOne

Giovedì 10 settembre 2026 – ore 21:00

Gianni Morandi – biglietti disponibili su TicketOne


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