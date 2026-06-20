Marecchia Sailing Cup 2026: torna a Rimini il festival delle barche autocostruite

Dal 29 luglio al 2 agosto al Parco Briolini l’ottava edizione della regata creativa: laboratori, musica e costruzione delle imbarcazioni in materiali di riciclo, fino alla gara finale lungo la Marecchia

La Marecchia Sailing Cup si rinnova e amplia il proprio format. Giunta all’ottava edizione, la regata delle imbarcazioni “improbabili” costruite dagli stessi partecipanti con materiali di recupero si è ormai affermata come un appuntamento fisso dell’estate riminese, capace di richiamare appassionati e creativi da tutta Italia.

Negli anni la manifestazione si è evoluta da semplice competizione sportiva a vero e proprio festival diffuso. A organizzarlo è Zam Zam APS, associazione che ha progressivamente consolidato l’evento, trasformandolo in una settimana di attività, incontri e spettacoli.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 29 luglio al 2 agosto nella zona di San Giuliano, con fulcro nel Parco Briolini, che diventerà un vero e proprio “villaggio” della manifestazione. Qui i partecipanti potranno costruire le proprie imbarcazioni, utilizzando anche materiali di riciclo messi a disposizione dall’organizzazione.

Il villaggio sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 22, con ingresso libero. Il programma prevede musica dal vivo con band emergenti riminesi, DJ set, laboratori, workshop, proiezioni cinematografiche e momenti di confronto culturale. Non mancheranno aree ristoro e spazi informali dedicati alla socialità e alla creatività.

Il 2 agosto è confermata la tradizionale regata, momento centrale della manifestazione. Nel pomeriggio le imbarcazioni partiranno dalla spiaggia libera di San Giuliano per costeggiare il litorale fino alla foce del fiume Marecchia, attraversare il primo ponte e proseguire fino al traguardo di Rivabella. La prima barca a tagliare il traguardo si aggiudicherà il Premio Velocità e l’ingresso nell’albo d’oro della competizione.

Accanto alla gara, il festival manterrà la sua natura di evento collettivo e creativo, con la possibilità per i partecipanti di incontrarsi, collaborare e condividere competenze tra costruzione, arte e progettazione. Lo scorso anno la manifestazione ha registrato il tutto esaurito, con circa 50 imbarcazioni e 200 partecipanti, confermando la crescita costante dell’interesse verso l’evento sia tra i giovani riminesi sia tra creativi provenienti da altre regioni.

Per partecipare è necessario il tesseramento a Zam Zam APS e l’iscrizione dell’equipaggio. È consentita la partecipazione anche ai minorenni, previa autorizzazione dei genitori o tutori legali. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 28 luglio, con un limite massimo di 200 partecipanti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento o scrivendo all’indirizzo email dedicato: [email protected].